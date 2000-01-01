Muru Simon — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Muru Simon

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Около 1758 г.р.

Дети

Около 1786 г.р.
Около 1793 г.р.

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Muru Mats

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Maria

Мать ребёнка: Варвара

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Ewa

Мать ребёнка: Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара

Смерть
Неизвестно
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