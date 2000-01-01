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Muru Simon
Muru Simon
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1754
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Muru Mats
Мать
?
Жена
Варвара
Около 1758 г.р.
Дети
Maria
Около 1786 г.р.
Ewa
Около 1793 г.р.
Добавил:
ЮИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец:
Muru Mats
Мать:
?
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь:
Maria
Мать ребёнка:
Варвара
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь:
Ewa
Мать ребёнка:
Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Варвара
Смерть
Неизвестно
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