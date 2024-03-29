(Безпамятнова) Анна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Безпамятнова) Анна Леонтьевна

(Безпамятнова) Анна Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1917

Отец: Безпамятнов Леонтий Семенович

Мать: Безпамятнова Мария Борисовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close