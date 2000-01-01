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Михайловская Анна Варламовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1912

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1912

Отец: Михайловский Варлам Иванович

Мать: Шарапова Александра Михайловна

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