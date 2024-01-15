Вершинин Яким Еремеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Яким Еремеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1769 г.р.
Скрыто настройками приватности
1786 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Вершинин Еремей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Вершинин Герасим Якимов

Мать ребёнка: Вершинина Евдокия Герасимова

Рождение ребёнка
1780

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Евдокия Герасимова

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Вершинина) Прасковья Якимова

Мать ребёнка: Вершинина Евдокия Герасимова

Смерть
1798

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