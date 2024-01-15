Вершинин Яким Еремеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Вершинин Еремей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Вершинина Евдокия Герасимова
Рождение ребёнка
1780
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вершинина Евдокия Герасимова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Вершинина) Прасковья Якимова
Мать ребёнка: Вершинина Евдокия Герасимова
Смерть
1798