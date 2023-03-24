Яценко Елизавета Ананиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яценко Иван Стефанов
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Яценко) Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Яценко Иван Стефанов
Рождение ребёнка
02.02.1867
Дочь: (Яценко) Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Яценко Иван Стефанов
Рождение ребёнка
24.09.1868
Отец ребёнка: Яценко Иван Стефанов
Рождение ребёнка
30.06.1871
Дочь: (Яценко) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Яценко Иван Стефанов
Рождение ребёнка
28.02.1876
Отец ребёнка: Яценко Иван Стефанов
Рождение ребёнка
06.09.1881
Сын: Яценко Иван Иванович
Отец ребёнка: Яценко Иван Стефанов
Смерть
Неизвестно