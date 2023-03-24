Яценко Елизавета Ананиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯценко Елизавета Ананиева

Яценко Елизавета Ананиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яценко Иван Стефанов

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Яценко) Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Яценко Иван Стефанов

Рождение ребёнка
02.02.1867

Дочь: (Яценко) Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Яценко Иван Стефанов

Рождение ребёнка
24.09.1868

Сын: Яценко Сергей Иванович

Отец ребёнка: Яценко Иван Стефанов

Рождение ребёнка
30.06.1871

Дочь: (Яценко) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Яценко Иван Стефанов

Рождение ребёнка
28.02.1876

Сын: Яценко Василий Иванович

Отец ребёнка: Яценко Иван Стефанов

Рождение ребёнка
06.09.1881

Сын: Яценко Иван Иванович

Отец ребёнка: Яценко Иван Стефанов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.