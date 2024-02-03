Андронова Арина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андронова Арина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1934

Сын: Андронов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Андронов Алексей Тимофеевич

Куйбышев, Города, Казанская губерния
Болгуры (Татария). Большая семья 7 человек детей.
Смерть
Неизвестно

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