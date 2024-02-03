Андронова Арина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1934
Сын: Андронов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Андронов Алексей Тимофеевич
Куйбышев, Города, Казанская губерния
Болгуры (Татария). Большая семья 7 человек детей.
Смерть
Неизвестно