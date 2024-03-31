Торопова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торопов Александр Иванович

Отец ребёнка: Торопов Иван Арсентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов Иван Арсентьевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Торопов Абрам Иванович

Отец ребёнка: Торопов Иван Арсентьевич

Смерть
Неизвестно

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