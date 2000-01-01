Хлынов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1928
Дата смерти16.06.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1928
Отец: Хлынов Иван Степанович
Рождение ребёнка
?.08.1954
Рождение ребёнка
06.10.1956
Рождение ребёнка
24.12.1960
Смерть
16.06.1968
Ниж. Обл. Сосн. р-он с. Бочиха
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский район, Нижегородская область