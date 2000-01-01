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Хлынов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1928

Дата смерти

16.06.1968

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1928

Отец: Хлынов Иван Степанович

Мать: Хлынова Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
?.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлынова София Григорьевна

Рождение ребёнка
06.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлынова София Григорьевна

Рождение ребёнка
24.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлынова София Григорьевна

Смерть
16.06.1968
Ниж. Обл. Сосн. р-он с. Бочиха
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский район, Нижегородская область
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