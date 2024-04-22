Шебеко (Гончарова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебеко (Гончарова) Мария Ивановна

Место рождения

Ярополец, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

25.09.1935

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Гончаров Иван Николаевич

Мать: Гончарова Мария Ивановна

Ярополец, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.09.1861

Дочь: Баумгартен Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Шебеко Николай Игнатьевич

Рождение ребёнка
04.09.1863

Сын: Шебеко Николай Николаевич

Отец ребёнка: Шебеко Николай Игнатьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.07.1864

Сын: Шебеко Вадим Николаевич

Отец ребёнка: Шебеко Николай Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шебеко Николай Игнатьевич

Смерть
25.09.1935
cimetière des Caucades
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