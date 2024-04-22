Шебеко (Гончарова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти25.09.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Гончаров Иван Николаевич
Мать: Гончарова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
10.09.1861
Дочь: Баумгартен Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Шебеко Николай Игнатьевич
Рождение ребёнка
04.09.1863
Сын: Шебеко Николай Николаевич
Отец ребёнка: Шебеко Николай Игнатьевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.07.1864
Отец ребёнка: Шебеко Николай Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.09.1935
cimetière des Caucades