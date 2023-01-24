Глухов Михаил Дмитртевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1918
Дата смерти05.10.1992
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1918
Отец: Глухов Дмитрий Егорович
Мать: Глухов Мария Павловна
Рождение ребёнка
08.12.1948
Дочь: Шимарова Глухова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Кирюхина Мария Ильинична
Рождение ребёнка
04.06.1950
Дочь: Калмыкова Глухова Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Кирюхина Мария Ильинична
Смерть
05.10.1992