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Глухов Михаил Дмитртевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1918

Дата смерти

05.10.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1918

Отец: Глухов Дмитрий Егорович

Мать: Глухов Мария Павловна

Рождение ребёнка
08.12.1948

Дочь: Шимарова Глухова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Кирюхина Мария Ильинична

Рождение ребёнка
04.06.1950

Дочь: Калмыкова Глухова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Кирюхина Мария Ильинична

Смерть
05.10.1992

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