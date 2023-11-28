Насонова Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1775
Сын: Насонов Козма Иванов
Отец ребёнка: Насонов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1777
Сын: Насонов Иван Иванов
Отец ребёнка: Насонов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Насонов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Насонов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Насонов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Насонов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Насонов Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Насонов Иван Иванов
Смерть
Неизвестно