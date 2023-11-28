Насонова Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насонова Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Насонов Козма Иванов

Отец ребёнка: Насонов Иван Иванов

Рождение ребёнка
1777

Сын: Насонов Иван Иванов

Отец ребёнка: Насонов Иван Иванов

Рождение ребёнка
1779

Сын: Насонов Евдоким Иванов

Отец ребёнка: Насонов Иван Иванов

Рождение ребёнка
1781

Сын: Насонов Герасим Иванов

Отец ребёнка: Насонов Иван Иванов

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Насонов Иван Иванов

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Насонов Иван Иванов

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Насонов Иван Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Насонов Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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