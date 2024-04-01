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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Кошутин Назар Арсеньев
д. Кошутинская, Ракуло-кокшенгский приход, Вельский уезд, Архангельская область, Россия
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Кошутина Параскева Назарова
Отец ребёнка: Кошутин Назар Арсеньев
д. Кошутинская, Ракуло-кокшенгский приход, Вельский уезд, Архангельская область, Россия
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Кошутин Назар Арсеньев
д. Кошутинская, Ракуло-кокшенгский приход, Вельский уезд, Архангельская область, Россия
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Кошутин Назар Арсеньев
д. Кошутинская, Ракуло-кокшенгский приход, Вельский уезд, Архангельская область, Россия