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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Кошутин Семен Назаров

Отец ребёнка: Кошутин Назар Арсеньев

д. Кошутинская, Ракуло-кокшенгский приход, Вельский уезд, Архангельская область, Россия
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Кошутина Параскева Назарова

Отец ребёнка: Кошутин Назар Арсеньев

д. Кошутинская, Ракуло-кокшенгский приход, Вельский уезд, Архангельская область, Россия
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кошутин Никита Назаров

Отец ребёнка: Кошутин Назар Арсеньев

д. Кошутинская, Ракуло-кокшенгский приход, Вельский уезд, Архангельская область, Россия
Рождение ребёнка
1835

Сын: Кошутин Аркадий Назаров

Отец ребёнка: Кошутин Назар Арсеньев

д. Кошутинская, Ракуло-кокшенгский приход, Вельский уезд, Архангельская область, Россия
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