Васильев Георгий
Место рожденияДеревня Орнары Урмарский район Чувашская АССР
Дата рождения1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Орнары Урмарский район Чувашская АССР
Бракосочетание
1955
деревня Орнары
Рождение ребёнка
07.03.1956
Сын: Васильев Вячеслав Георгиевич
Мать ребёнка: Васильева (Семёнова) Малля (Маруся) Семёновна
Рождение ребёнка
20.02.1960
Сын: Васильев Герман Георгиевич
Мать ребёнка: Васильева (Семёнова) Малля (Маруся) Семёновна
Рождение ребёнка
1965
Сын: Васильев Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Васильева (Семёнова) Малля (Маруся) Семёновна
деревня Саруй Урмарский район Чувашская АССР