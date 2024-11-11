Васильев Георгий 1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильев Георгий

Место рождения

Деревня Орнары Урмарский район Чувашская АССР

Дата рождения

1935

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Орнары Урмарский район Чувашская АССР
Бракосочетание
1955

Жена: Васильева (Семёнова) Малля (Маруся) Семёновна

деревня Орнары
Рождение ребёнка
07.03.1956

Сын: Васильев Вячеслав Георгиевич

Мать ребёнка: Васильева (Семёнова) Малля (Маруся) Семёновна

Саруй, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
20.02.1960

Сын: Васильев Герман Георгиевич

Мать ребёнка: Васильева (Семёнова) Малля (Маруся) Семёновна

Саруй, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1965

Сын: Васильев Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Васильева (Семёнова) Малля (Маруся) Семёновна

деревня Саруй Урмарский район Чувашская АССР

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