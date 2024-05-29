Гусаров Филипп Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти07.04.1919
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1871
Отец: Гусаров Федот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
17.01.1897
Проживающій въ хуторѣ Сарбаевскомъ Репьевской волости, запасный стрѣлокъ Филиппъ Фаддѣевъ Гусаровъ, православный, первымъ бракомъ 26 лет и Села Троицкаго, Репьевской волости, дочь отставнаго унтеръ о... Показать все
Рождение ребёнка
?.05.1898
Сын: Гусаров Василий Филиппович
Мать ребёнка: Гусарова (Зорина) Татьяна Максимовна/ Григорьевна
Рождение ребёнка
19.03.1907
Дочь: (Гусарова) Екатерина Филипповна
Мать ребёнка: Гусарова (Зорина) Татьяна Максимовна/ Григорьевна
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
https://clck.ru/39Uu4P
Рождение ребёнка
24.12.1909
Сын: Гусаров Василий Филиппович
Мать ребёнка: Гусарова (Зорина) Татьяна Максимовна/ Григорьевна
24 декабря 1909 рождение Василия у: Оренбургского ууѣзда, Курганинской волости, хуто ра Малоканскаго кресть янинъ Филиппъ Ѳеодоровъ Гусаровъ и законная его жена Татьяна Григорья ева; оба православные ... Показать все
Рождение ребёнка
Около ?.03.1913
Дочь: (Гусарова) Мария Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1914
Дочь: Юдина (Гусарова) Фекла Филипповна
Мать ребёнка: Гусарова (Зорина) Татьяна Максимовна/ Григорьевна
Разномойка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Возможно, Разномойка в Башкирии?
Рождение ребёнка
14.03.1917
Дочь: Гусарова Лидия Филипповна
Мать ребёнка: Гусарова (Зорина) Татьяна Максимовна/ Григорьевна
рождение Лидии у Крестьянинъ Оренбургскаго Уѣзда Кургазинской волости, хутора Молоканскаго Филиппъ Ѳаддеевъ Гусаровъ и законная жена его Татіана Григорьева; оба православные. Крестные на рождении: Кре... Показать все
Смерть
07.04.1919
Смерть 07 апреля 1919 Гражданинъ Оренбургскаго, уѣзда, Куюргазиновской волости Филиппъ Ѳеодотовъ Гусаровъ Протоіерей Сергій Пориновъ Діаконъ Іоаннъ Гавалининъ, 48 лет, от водянки. 1871 примерный год р... Показать все