Корытин Михаил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения12.11.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1980
Рождение ребёнка
24.04.2004
Мать ребёнка: Кайгородова Олеся
Рождение ребёнка
04.05.2006
Сын: Корытин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.11.2012
Дочь: Корытина Валерия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.05.2016
Дочь: Корытина Арина Михайловна
Мать ребёнка: не указана