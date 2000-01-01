Шарапова Матрона Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1887
Сын: Шарапов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Шарапов Григорий Луппович
Александровск Пермской области
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Шарапов Григорий Луппович
Александровский завод Соликамского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно