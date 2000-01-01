Шарапова Матрона Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапова Матрона Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1887

Сын: Шарапов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Шарапов Григорий Луппович

Александровск Пермской области
Рождение ребёнка
1901

Сын: Шарапов Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Шарапов Григорий Луппович

Александровский завод Соликамского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарапов Григорий Луппович

Смерть
Неизвестно
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