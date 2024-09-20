Серов Валерий Анатольевич
Место рожденияКраснодар
Дата рождения21.12.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1968
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Серова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серова Валерия Валерьевна
Мать ребёнка: Серова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серов Владислав Валерьевич
Мать ребёнка: Серова Елена
Бракосочетание
26.01.1990
Рождение ребёнка
30.03.1990
Дочь: Лисица (Серова) Виктория Валерьевна
Мать ребёнка: Серова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
11.05.1991
Дочь: Шальнева (Серова) Ангелина Валерьевна
Мать ребёнка: Серова Людмила Николаевна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Развод
16.01.2004