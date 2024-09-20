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Серов Валерий Анатольевич

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Место рождения

Краснодар

Дата рождения

21.12.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1968

Отец: Серов Анатолий Павлович

Мать: Серова (Сипкина) Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Матвей Викторович

Мать ребёнка: Серова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серова Валерия Валерьевна

Мать ребёнка: Серова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Владислав Валерьевич

Мать ребёнка: Серова Елена

Бракосочетание
26.01.1990

Жена: Серова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
30.03.1990

Дочь: Лисица (Серова) Виктория Валерьевна

Мать ребёнка: Серова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
11.05.1991

Дочь: Шальнева (Серова) Ангелина Валерьевна

Мать ребёнка: Серова Людмила Николаевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Развод
16.01.2004

Жена: Серова Людмила Николаевна

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