Мартьянова (Гуряева) (Гуряева) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартьянова (Гуряева) (Гуряева) Анна Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гуряев Максим

Мать: Гуряева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молодых (мартьянова) Мария Степановна

Отец ребёнка: Мартьянов Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартьянов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кистанова (мартьянова) Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Мартьянов Степан

Смерть
1932
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