Мартьянова (Гуряева) (Гуряева) Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1932
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гуряев Максим
Мать: Гуряева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молодых (мартьянова) Мария Степановна
Отец ребёнка: Мартьянов Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартьянов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кистанова (мартьянова) Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Мартьянов Степан
Смерть
1932