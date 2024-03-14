Сетдекова Зульфия Мухаммятовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1978
Рождение ребёнка
25.09.2001
Сын: Сетдеков Равиль Ринатович
Отец ребёнка: Сетдеков Ринат Абдулхакович
Рождение ребёнка
10.07.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сетдеков Ринат Абдулхакович
Рождение ребёнка
18.11.2008
Отец ребёнка: Сетдеков Ринат Абдулхакович