Сетдекова Зульфия Мухаммятовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сетдекова Зульфия Мухаммятовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1978

Отец: Ахметжанов Мухаммят Исхакович

Мать: Ахметжанова Найля Мухтасиповна

Рождение ребёнка
25.09.2001

Сын: Сетдеков Равиль Ринатович

Отец ребёнка: Сетдеков Ринат Абдулхакович

Рождение ребёнка
10.07.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сетдеков Ринат Абдулхакович

Рождение ребёнка
18.11.2008

Сын: Сетдеков Айрат Ринатович

Отец ребёнка: Сетдеков Ринат Абдулхакович

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