Янчурова Належда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янчурова Зинаида Яковлевна
Отец ребёнка: Янчуров Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янчурова Антонина Яковлевна
Отец ребёнка: Янчуров Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корняк Клавдия Яковлевна
Отец ребёнка: Янчуров Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янчурова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Янчуров Яков
Рождение ребёнка
16.03.1910
Сын: Янчуров Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Янчуров Яков
Рождение ребёнка
03.07.1912
Отец ребёнка: Янчуров Яков
Смерть
Неизвестно