Сапронов Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапронов Николай Алексеевич

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Место рождения

Кухтовка, Каменский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.04.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сапронов Алексей

Мать: не указана

Кухтовка, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапронов Александр Крестный

Мать ребёнка: Сапронова (Сапронова) Дарья Сергеевна

Кухтовка, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапронов Николай

Мать ребёнка: Сапронова (Сапронова) Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
19.12.1922

Сын: Сапронов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Сапронова (Сапронова) Дарья Сергеевна

Кухтовка, Каменский муниципальный район, Тульская область
Смерть
?.04.1968
Кухтовка, Каменский муниципальный район, Тульская область
Кадное

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