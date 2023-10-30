Сапронов Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.04.1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сапронов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапронов Александр Крестный
Мать ребёнка: Сапронова (Сапронова) Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапронов Николай
Мать ребёнка: Сапронова (Сапронова) Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
19.12.1922
Сын: Сапронов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Сапронова (Сапронова) Дарья Сергеевна
Смерть
?.04.1968
Кадное