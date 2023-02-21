Царёв Алексей Семёнович
Место рожденияВышгород
Дата рождения18.03.1927
Дата смерти27.05.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1927
Отец: Царёв Семён Миронович
Мать: Царёва Мавра Андрияновна
Вышгород
Рождение ребёнка
28.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Царёва Мария Николаевна
Дрезна
Рождение ребёнка
25.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Царёва Мария Николаевна
Дрезна
Рождение ребёнка
21.12.1958
Мать ребёнка: Царёва Мария Николаевна
Дрезна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Царёва Мария Николаевна
Смерть
27.05.1987
Дрезна