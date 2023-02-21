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Царёв Алексей Семёнович

Место рождения

Вышгород

Дата рождения

18.03.1927

Дата смерти

27.05.1987

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1927

Отец: Царёв Семён Миронович

Мать: Царёва Мавра Андрияновна

Вышгород
Рождение ребёнка
28.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Царёва Мария Николаевна

Дрезна
Рождение ребёнка
25.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Царёва Мария Николаевна

Дрезна
Рождение ребёнка
21.12.1958

Сын: Царёв Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Царёва Мария Николаевна

Дрезна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Царёва Мария Николаевна

Смерть
27.05.1987
Дрезна
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