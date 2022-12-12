Веретенникова-Кондрашева Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Веретенникова-Кондрашева Ирина
Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Макар Нестерович
Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно