Мавлянов Марат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавлянов Марат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мавлянов Ленар

Мать ребёнка: Мавлянова Луиза Тагировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мавлянов Ранис

Мать ребёнка: Мавлянова Луиза Тагировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавлянова Луиза Тагировна

Рождение ребёнка
04.12.2016

Дочь: Мавлянова Малика Маратовна

Мать ребёнка: Мавлянова Луиза Тагировна

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