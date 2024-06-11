Мавлянов Марат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мавлянов Ленар
Мать ребёнка: Мавлянова Луиза Тагировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мавлянов Ранис
Мать ребёнка: Мавлянова Луиза Тагировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.2016
Дочь: Мавлянова Малика Маратовна
Мать ребёнка: Мавлянова Луиза Тагировна