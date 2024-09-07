Пешков Антон Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пешкова Марья Стефановна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Пешкова Прасковья Петровна
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Пешкова Прасковья Петровна
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Рождение ребёнка
03.01.1837
Сын: Пешков Григорий Антонович
Мать ребёнка: Пешкова Прасковья Петровна
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Пешкова (Пешкова) Анна Антоновна
Мать ребёнка: Пешкова Марья Стефановна
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Место жительства
1850
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 190 поз. 47
Рождение ребёнка
02.02.1851
Мать ребёнка: Пешкова Марья Стефановна
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Место жительства
1858
третья жена АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Смерть
Неизвестно