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Пешков Антон Самойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешкова Прасковья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешкова Марья Стефановна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Пешков Ефрем Антонович

Мать ребёнка: Пешкова Прасковья Петровна

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Рождение ребёнка
1834

Сын: Пешков Фатей Антонович

Мать ребёнка: Пешкова Прасковья Петровна

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Рождение ребёнка
03.01.1837

Сын: Пешков Григорий Антонович

Мать ребёнка: Пешкова Прасковья Петровна

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Пешкова (Пешкова) Анна Антоновна

Мать ребёнка: Пешкова Марья Стефановна

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Место жительства
1850
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 190 поз. 47
Рождение ребёнка
02.02.1851

Сын: Пешков Кирил Антонович

Мать ребёнка: Пешкова Марья Стефановна

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Место жительства
1858
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
третья жена АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Смерть
Неизвестно

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