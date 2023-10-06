Кабачинская Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1947
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кабачинский Андрей
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Пучек Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Вавренюк Федор
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Вавренюк Алексей Федорович
Отец ребёнка: Вавренюк Федор
Рождение ребёнка
19.04.1915
Дочь: Вавренюк Лариса Федоровна
Отец ребёнка: Вавренюк Федор
Эта дата - загадка для всей семьи. Судя по выяснившимся подробностям (рождение в субботу накануне Вербного воскресения), реальная дата рождения - 19 апреля 1913 года. Стиль непонятен
Смерть
1947