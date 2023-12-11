Буланушкин Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.05.1965
Сын: Буланушкин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Буланушкина Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
04.01.1971
Сын: Буланушкин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Буланушкина Наталья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно