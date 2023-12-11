Буланушкин Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буланушкин Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1965

Сын: Буланушкин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Буланушкина Наталья Ильинична

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.01.1971

Сын: Буланушкин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Буланушкина Наталья Ильинична

Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буланушкина Наталья Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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