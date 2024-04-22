Сокольский Виктор Николаевич
Место рожденияпос. Шлипово, Троснянского сельского Совета, Сухинического района, Калужской области
Дата рождения12.04.1919
Дата смерти15.08.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1919
пос. Шлипово, Троснянского сельского Совета, Сухинического района, Калужской области
Рождение ребёнка
13.12.1953
Сухиничи
Рождение ребёнка
04.05.1955
Сухиничи
Рождение ребёнка
28.03.1963
Сухиничи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сокольская Раиса
Сухиничи
Работа или профессия
Неизвестно
директор школы, учитель истории, директор радио-лампового завода
Смерть
15.08.1982
Сухиничи
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Сухиничи