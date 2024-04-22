Сокольский Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сокольский Виктор Николаевич

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Место рождения

пос. Шлипово, Троснянского сельского Совета, Сухинического района, Калужской области

Дата рождения

12.04.1919

Дата смерти

15.08.1982

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1919

Отец: Сокольский (ивлев) Николай Павлович

Мать: Сокольская Мария Фёдоровна

пос. Шлипово, Троснянского сельского Совета, Сухинического района, Калужской области
Рождение ребёнка
13.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сокольская Раиса

Сухиничи
Рождение ребёнка
04.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сокольская Раиса

Сухиничи
Рождение ребёнка
28.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сокольская Раиса

Сухиничи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сокольская Раиса

Сухиничи
Работа или профессия
Неизвестно
директор школы, учитель истории, директор радио-лампового завода
Смерть
15.08.1982
Сухиничи
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Сухиничи
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