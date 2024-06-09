Белецкая (Зуева) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белецкая (Зуева) Надежда Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зуев Алексей Афанасьевич

Мать: Зуева (Гостинина) Марина Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Никифоровна

Отец ребёнка: Белецкий Никифор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белецкий Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Белецкий Никифор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белецкий Виктор Никифорович

Отец ребёнка: Белецкий Никифор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белецкий Никифор Петрович

Смерть
Неизвестно

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