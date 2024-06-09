Белецкая (Зуева) Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Никифоровна
Отец ребёнка: Белецкий Никифор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белецкий Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Белецкий Никифор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белецкий Виктор Никифорович
Отец ребёнка: Белецкий Никифор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно