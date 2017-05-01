Элли Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Элли Евгений

Место рождения

г. Караганда

Дата рождения

19.07.1960

Дата смерти

?.05.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.06.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.02.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.05.2017
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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