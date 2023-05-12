Фаттахов Ринат Карамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаттахов Ринат Карамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.2011

Сын: Фаттахов Айнур Ринатович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.10.2015

Дочь: Фаттахова Аделина Ринатовна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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