Фаттахов Ринат Карамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.10.2011
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.10.2015
Дочь: Фаттахова Аделина Ринатовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности