Сухов АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухов АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1914

Дата смерти

17.07.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1946

Жена: Сухова АННА ИВАНОВНА

МОГУТОВСКИЙ Сель-Совет
Рождение ребёнка
01.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухова АННА ИВАНОВНА

Поселок МОГУТОВСКИЙ Челябинская.обл.
Смерть
17.07.1956
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