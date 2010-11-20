Сухов АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1914
Дата смерти17.07.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1946
Жена: Сухова АННА ИВАНОВНА
МОГУТОВСКИЙ Сель-Совет
Рождение ребёнка
01.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сухова АННА ИВАНОВНА
Поселок МОГУТОВСКИЙ Челябинская.обл.
Смерть
17.07.1956