Тронина (Калинина) Екатерина н/рожд (Ивановна)
Место рожденияд. Большеирымская Малополомской вол. Дебесского прихода
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
д. Большеирымская Малополомской вол. Дебесского прихода
Бракосочетание
29.10.1844 ст.
Бракосочетание
29.10.1844 ст.
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Верещагина (Тронина) Соломония Григорьевна
Отец ребёнка: Тронин Григорий Григорьевич
Семинский, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно