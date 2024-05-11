Тронина (Калинина) Екатерина н/рожд (Ивановна) 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тронина (Калинина) Екатерина н/рожд (Ивановна)

Место рождения

д. Большеирымская Малополомской вол. Дебесского прихода

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: Калинина Параскева Яковлевна, солдатка

д. Большеирымская Малополомской вол. Дебесского прихода
Бракосочетание
29.10.1844 ст.

Муж: Тронин Григорий Григорьевич

Полом, Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.10.1844 ст.

Муж: Тронин Григорий Григорьевич

Полом, Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Верещагина (Тронина) Соломония Григорьевна

Отец ребёнка: Тронин Григорий Григорьевич

Семинский, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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