Киселёва (Коновалова) Маргарита Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.08.1932
Дата смерти04.08.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киселёв Рэмир Иванович
Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
04.08.2009