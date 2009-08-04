Киселёва (Коновалова) Маргарита Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва (Коновалова) Маргарита Ивановна

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Место рождения

Бородино, Устюженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.08.1932

Дата смерти

04.08.2009

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1932

Отец: Коновалов Иван Петрович

Мать: Коновалова (Каменева) Ольга Васильевна

Бородино, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Рэмир Иванович

Рождение ребёнка
03.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселёв Рэмир Иванович

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
04.08.2009

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