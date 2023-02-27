Рагозин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1657
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657
Отец: Рагозин Захар
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
рейтар
Место жительства
Неизвестно
Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1687
Сын: Рагозин Фёдор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1705
Сын: Рагозин Изот
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно