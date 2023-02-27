Рагозин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРагозин Андрей

Рагозин Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1657

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657

Отец: Рагозин Захар

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
рейтар
Место жительства
Неизвестно
Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1687

Сын: Рагозин Фёдор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1705

Сын: Рагозин Изот

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.