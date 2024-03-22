Алаева (Лажинцева) Светлана Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алаева (Лажинцева) Светлана Михайловна

Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

19.07.1960

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1960

Отец: Лажинцев Михаил Иванович

Мать: Гукова Зоя Васильевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
18.02.1985

Муж: Алаев Андрей Сергеевич

Ленинград
Рождение ребёнка
22.02.1985

Дочь: Алаева - Синявина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Алаев Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
22.11.1990

Дочь: Алаева Наталия Андреевна

Отец ребёнка: Алаев Андрей Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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