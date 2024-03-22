Алаева (Лажинцева) Светлана Михайловна
Место рождения
Дата рождения19.07.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1960
Отец: Лажинцев Михаил Иванович
Мать: Гукова Зоя Васильевна
Бракосочетание
18.02.1985
Ленинград
Рождение ребёнка
22.02.1985
Дочь: Алаева - Синявина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Алаев Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
22.11.1990
Дочь: Алаева Наталия Андреевна
Отец ребёнка: Алаев Андрей Сергеевич
Место жительства
Неизвестно