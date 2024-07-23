Гора (Gora) Петр Назарович (Petr Nazarovich)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти28.06.1942
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Гора Назар Сидорович
Мать: Гора Параскева Лукинична
Военная служба
Неизвестно
Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Курагинский РВК
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Андреевна
Новопокровка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
28.06.1942
Причина смерти: На войне