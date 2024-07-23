Гора (Gora) Петр Назарович (Petr Nazarovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гора (Gora) Петр Назарович (Petr Nazarovich)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

28.06.1942

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

Жена

Около 1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Гора Назар Сидорович

Мать: Гора Параскева Лукинична

Военная служба
Неизвестно
Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Курагинский РВК
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Андреевна

Новопокровка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
28.06.1942
Причина смерти: На войне

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