Соловьев Иван Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Соловьева Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Соловьев Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Соловьева Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьева Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Соловьев Алекандр Иванович
Мать ребёнка: Соловьева Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.1941