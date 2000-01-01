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Соловьев Иван Поликарпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Соловьев Поликарп Степанов

Мать: Соловьева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Соловьева Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Соловьев Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Соловьева Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Соловьев Алекандр Иванович

Мать ребёнка: Соловьева Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Клавдия Ивановна

Смерть
?.11.1941
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