Дмитриев Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1966
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1981
Мать ребёнка: Буртылева (Голяшова) Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
25.06.1984
Мать ребёнка: Буртылева (Голяшова) Татьяна Александровна
Смерть
Неизвестно