Дмитриев Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1966

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буртылева (Голяшова) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
05.07.1981

Сын: Дмитриев Игорь Сергеевич

Мать ребёнка: Буртылева (Голяшова) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
25.06.1984

Сын: Дмитриев Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Буртылева (Голяшова) Татьяна Александровна

Смерть
Неизвестно

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