Вознесенский Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вознесенский Николай Алексеевич

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Место рождения

Теплое, Новосильский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

01.12.1903

Дата смерти

01.10.1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
01.12.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Теплое, Новосильский уезд, Тульская губерния
Место жительства
С 1903
Теплое, Новосильский уезд, Тульская губерния
Место жительства
С 1921 по 1924
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.10.1950
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1950
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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