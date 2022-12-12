Вознесенский Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения01.12.1903
Дата смерти01.10.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1903
Место жительства
С 1921 по 1924
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.10.1950
Место жительства
По 1950