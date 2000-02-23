Ammon (Tarasova) Evgenia
Место рожденияOdessa, Ukraine
Дата рождения06.01.1912
Дата смерти23.02.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1912
Отец: Tarasov Makar
Мать: Tarasova Feodosia
Odessa, Ukraine
Бракосочетание
30.10.1939
Муж: Ammon Gotthold
Рождение ребёнка
29.08.1940
Дочь: Pankovskaya Nellya
Отец ребёнка: Ammon Gotthold
Donetsk, USSR
Место жительства
1941
Astrakhanka, Kazakhstan
Работа или профессия
С 1942 по 1946
Астраханская автобаза
Токарь
Рождение ребёнка
15.04.1946
Дочь: Lillya
Отец ребёнка: Ammon Gotthold
Astrakhanka, Kazakhstan
Работа или профессия
С 1947 по 1950
Астраханская автобаза
Разнорабочая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ammon Gotthold
Смерть
23.02.2000
Astana, Kazakhstan
Похороны
Неизвестно
Astrakhanka, Kazakhstan