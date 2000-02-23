Ammon (Tarasova) Evgenia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиAmmon (Tarasova) Evgenia

Ammon (Tarasova) Evgenia

avatar

Место рождения

Odessa, Ukraine

Дата рождения

06.01.1912

Дата смерти

23.02.2000

Пол

Женский

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

1940 г.р.
1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1912

Отец: Tarasov Makar

Мать: Tarasova Feodosia

Odessa, Ukraine
Бракосочетание
30.10.1939

Муж: Ammon Gotthold

Рождение ребёнка
29.08.1940

Дочь: Pankovskaya Nellya

Отец ребёнка: Ammon Gotthold

Donetsk, USSR
Место жительства
1941
Astrakhanka, Kazakhstan
Работа или профессия
С 1942 по 1946
Астраханская автобаза
Токарь
Рождение ребёнка
15.04.1946

Дочь: Lillya

Отец ребёнка: Ammon Gotthold

Astrakhanka, Kazakhstan
Работа или профессия
С 1947 по 1950
Астраханская автобаза
Разнорабочая
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ammon Gotthold

Смерть
23.02.2000
Astana, Kazakhstan
Похороны
Неизвестно
Astrakhanka, Kazakhstan
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close