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Костенко Николай Николаевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

25.10.1925

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

1927 г.р.
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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1925

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Александра Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костенко Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костенко Ирина

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