Костенко Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.10.1925
ПолМужской
Отец
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1925
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костенко Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костенко Ирина