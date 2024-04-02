Бессонова Анастасия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.01.1970
Дочь: Капустина Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Бессонов Анатолий Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессонов Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Бессонов Анатолий Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессонов Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Бессонов Анатолий Трофимович
Смерть
Неизвестно