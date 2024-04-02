Бессонова Анастасия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонова Анастасия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1970

Дочь: Капустина Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Бессонов Анатолий Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессонов Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Бессонов Анатолий Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессонов Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Бессонов Анатолий Трофимович

Смерть
Неизвестно
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