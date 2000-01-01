Солодянкина Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Солодянкин Андриан Савельевич
Рождение ребёнка
1799
Сын: Солодянкин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Солодянкин Андриан Савельевич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Любава Андреевна
Отец ребёнка: Солодянкин Андриан Савельевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Солодянкин Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Солодянкин Андриан Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно