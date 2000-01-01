Солодянкина Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина Екатерина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Солодянкин Андриан Савельевич

Рождение ребёнка
1799

Сын: Солодянкин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Солодянкин Андриан Савельевич

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Любава Андреевна

Отец ребёнка: Солодянкин Андриан Савельевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Солодянкин Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Солодянкин Андриан Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Андриан Савельевич

Смерть
Неизвестно
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