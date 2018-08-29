Песикова Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения12.02.1924
Дата смерти29.08.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Песиков Генадий Григорьевич
Отец ребёнка: Песиков Григорий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1950
Сын: Песиков Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Песиков Григорий Владимирович
Смерть
29.08.2018