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Песикова Валентина Николаевна

Место рождения

Иванцево, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

12.02.1924

Дата смерти

29.08.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванцево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Песиков Генадий Григорьевич

Отец ребёнка: Песиков Григорий Владимирович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Песиков Григорий Владимирович

Рождение ребёнка
03.04.1950

Сын: Песиков Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Песиков Григорий Владимирович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
29.08.2018
Тверь, город Тверь, Тверская область

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