Лукина Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778 ст.
Отец: Петр Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукин Иван Данилович
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Сын: Лукин Федор Иванович
Отец ребёнка: Лукин Иван Данилович
Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно