Лукина Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778 ст.

Отец: Петр Ефимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Иван Данилович

Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Сын: Лукин Федор Иванович

Отец ребёнка: Лукин Иван Данилович

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно

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