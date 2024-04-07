Усов Тимофей Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсов Тимофей Николаев

Усов Тимофей Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова Ирина Арефьева (Арефиева)

Данные супруга упоминаются в следующем источнике за 07-10-1912 https://yandex.ru/archive/catalog/84053140-0bd0-4558-a560-5306f23f9b2c/55?center=3548+1278 Метрическая книга Благочинной -ой Сибирской с... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.