Усов Тимофей Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Данные супруга упоминаются в следующем источнике за 07-10-1912 https://yandex.ru/archive/catalog/84053140-0bd0-4558-a560-5306f23f9b2c/55?center=3548+1278 Метрическая книга Благочинной -ой Сибирской с... Показать все
Смерть
Неизвестно