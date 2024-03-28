Куксов Николай Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1981
Отец: Куксов Виктор Семенович
Мать: Куксова Раиса Павловна
Рождение ребёнка
26.03.2012
Дочь: Куксова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Куксова Ольга Александровна
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.05.2020
Дочь: Куксова Дарья Николаевна
Мать ребёнка: не указана