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Куксов Николай Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1981

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1981

Отец: Куксов Виктор Семенович

Мать: Куксова Раиса Павловна

Рождение ребёнка
26.03.2012

Дочь: Куксова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Куксова Ольга Александровна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.05.2020

Дочь: Куксова Дарья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

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