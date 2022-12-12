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Веселов Григорий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1930

Сын: Веселов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Веселова Софья Гавриловна

Малые Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд
дата рождения не точная
Рождение ребёнка
31.12.1932

Дочь: Веселова Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Веселова Софья Гавриловна

Малые Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веселова Софья Гавриловна

Смерть
Неизвестно
Пропал без вести во время ВОВ
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