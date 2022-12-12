Веселов Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1930
Сын: Веселов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Веселова Софья Гавриловна
дата рождения не точная
Рождение ребёнка
31.12.1932
Дочь: Веселова Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Веселова Софья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Пропал без вести во время ВОВ