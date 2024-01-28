Кожина (Маслова) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиМежду 1817 и 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кожин Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.10.1786
Отец ребёнка: Кожин Иван Иванович
Рождение ребёнка
19.10.1788
Отец ребёнка: Кожин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Кожин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Кожин Клим Иванович
Отец ребёнка: Кожин Иван Иванович
Смерть
Между 1817 и 1834