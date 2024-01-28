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Кожина (Маслова) Пелагея Ивановна

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Между 1817 и 1834

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Маслов Иван Васильевич

Мать: Маслова (Груздева) Авдотья Герасимовна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожин Иван Иванович

Рождение ребёнка
22.10.1786

Сын: Кожин Аврамий Иванович

Отец ребёнка: Кожин Иван Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.10.1788

Сын: Кожин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Кожин Иван Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Кожин Анисим Иванович

Отец ребёнка: Кожин Иван Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Кожин Клим Иванович

Отец ребёнка: Кожин Иван Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Между 1817 и 1834

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